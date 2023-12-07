Ростислав Вергун после поражения от «Астаны»: «Игра должна была закончиться в основное время»
Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун заявил, что матч против «Астаны» (84:89 ОТ) должен был закончиться в основное время.
«На мой взгляд, игра должна была закончиться в основное время. К сожалению, она не закончилась в основное.
В овертайме мастерство соперника материализовалось в преимущество: лидеры забили ключевые мячи. Мы, в свою очередь, совершили три невынужденные ошибки, не смогли найти Алекса Зечевича – того, кто держал нас игре», – сказал Вергун.