Ростислав Вергун после поражения от «Астаны»: «Игра должна была закончиться в основное время»

Главный тренер « » заявил, что матч против «Астаны» (84:89 ОТ) должен был закончиться в основное время.

«На мой взгляд, игра должна была закончиться в основное время. К сожалению, она не закончилась в основное.

В овертайме мастерство соперника материализовалось в преимущество: лидеры забили ключевые мячи. Мы, в свою очередь, совершили три невынужденные ошибки, не смогли найти Алекса Зечевича – того, кто держал нас игре», – сказал Вергун.