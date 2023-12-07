Олег Киселев о победе над «Минском»: «Для нас это был своего рода экзамен. Сегодня показали, что готовы»

Теги Минск Единая лига ВТБ Астана Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев заявил, что гостевой матч против «Минска» (89:84 ОТ) стал для его команды психологической проверкой.

«Мы ожидали, что игра будет тяжелой. «МИНСК» в последнее время очень хорошо играет, набрали ход. Немного им не везет в концовках игры.

Сегодня также перевели игру в овертайм. Если с «Руной» нам немного не повезло в овертайме, то здесь мы уже отыграли последние 5 минут так, как надо.

Хотел бы поздравить свою команду – она заслуженно победила. Для нас это был тяжелый матч даже в психологическом плане, очень важный, потому что две последние игры проиграли дома: с «Руной» и ЦСКА. Для нас это был своего рода экзамен. Сегодня показали, что готовы.

Дальше едем домой, нас ждет УНИКС, «Пари Нижний Новгород», две домашние игры, где постараемся не только дать бой, но и выиграть и порадовать наших болельщиков», – сказал тренер.

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