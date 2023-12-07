Олег Киселев о победе над «Минском»: «Для нас это был своего рода экзамен. Сегодня показали, что готовы»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев заявил, что гостевой матч против « » (89:84 ОТ) стал для его команды психологической проверкой.

«Мы ожидали, что игра будет тяжелой. «МИНСК» в последнее время очень хорошо играет, набрали ход. Немного им не везет в концовках игры.

Сегодня также перевели игру в овертайм. Если с «Руной» нам немного не повезло в овертайме, то здесь мы уже отыграли последние 5 минут так, как надо.

Хотел бы поздравить свою команду – она заслуженно победила. Для нас это был тяжелый матч даже в психологическом плане, очень важный, потому что две последние игры проиграли дома: с «Руной» и ЦСКА. Для нас это был своего рода экзамен. Сегодня показали, что готовы.

Дальше едем домой, нас ждет УНИКС, «Пари Нижний Новгород», две домашние игры, где постараемся не только дать бой, но и выиграть и порадовать наших болельщиков», – сказал тренер.