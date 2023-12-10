Джа Морэнт выполнил «все условия для возвращения» и еще встретится с Адамом Сильвером на следующей неделе

Комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что на предстоящей неделе он планирует провести индивидуальную встречу с разыгрывающим « » в преддверии его возвращения после 25-матчевой дисквалификации.

«Да, я внимательно слежу за ситуацией и за ним. На самом деле, мы с Джа намерены встретиться на следующей неделе. Но сотрудники офиса лиги вместе с Джа и его командой, а также профсоюзом поддерживают связь между собой, по сути, еженедельно.

Мы вместе составили для него специальную программу на последние несколько недель, и, насколько мне известно, Джа выполнил все, что от него требовалось. Как я уже сказал, мы поговорим как минимум раз до его возвращения. Убедимся, что созданы все условия для того, чтобы у Джа все получилось в дальнейшем», – цитирует Сильвера ESPN.

Морэнт был отстранен Сильвером на 25 игр за «поведение, наносящее вред лиге», еще в июне после того, как в социальных сетях распространилось видео, на котором он размахивает огнестрельным оружием – второй раз за 2 месяца.

«Мемфис», который начал сезон с результатом 6-15 и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, проведет свой 25-й матч 18 декабря в Оклахома-Сити против «Тандер». Морэнт сможет вернуться 19 декабря в гостях против «Пеликанс».