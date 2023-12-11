Майлз Тернер: «Денежный стимул работает, но хотелось бы, чтобы победа во внутрисезонном турнире имела большее влияние на сезон»

Теги Индиана НБА Майлз Тернер Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер поделился своими мыслями, какие привилегии может получить победитель внутрисезонного турнира в дальнейшем.

«Для меня лично денежный стимул – это очень круто. Но было бы еще лучше, если бы победа имела большее влияние на сам сезон.

Я не говорю об автоматическом попадании в плей-офф. Не думаю, что это правильно. Но, например, если в конце сезона у вас будут с кем-то одинаковые показатели, то победа в турнире, несмотря ни на что, даст вам проход дальше по тайбрейку», – сказал Тернер.

Среди представителей медиа, с которыми пообщался ESPN, идея попадания в Топ-6 была воспринята как слишком далекая. Одна из идей, получившая больше поддержки, гарантировала победителю турнира как минимум седьмое место. То есть он получал бы две домашние игры в плей-ин, чтобы заработать себе путевку в плей-офф, добавляет журналист Тим Бонтемпс.

«Однако одна из причин возражений против этой мысли заключается в том, что она несколько противоречит самой концепции плей-ин и тому, чего добилась лига, дав командам стимул бороться вплоть до конца регулярки», – пишет Бонтемпс.

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