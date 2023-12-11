Майлз Тернер: «Денежный стимул работает, но хотелось бы, чтобы победа во внутрисезонном турнире имела большее влияние на сезон»

Центровой «Индианы» поделился своими мыслями, какие привилегии может получить победитель внутрисезонного турнира в дальнейшем.

«Для меня лично денежный стимул – это очень круто. Но было бы еще лучше, если бы победа имела большее влияние на сам сезон.

Я не говорю об автоматическом попадании в плей-офф. Не думаю, что это правильно. Но, например, если в конце сезона у вас будут с кем-то одинаковые показатели, то победа в турнире, несмотря ни на что, даст вам проход дальше по тайбрейку», – сказал Тернер.

Среди представителей медиа, с которыми пообщался ESPN, идея попадания в Топ-6 была воспринята как слишком далекая. Одна из идей, получившая больше поддержки, гарантировала победителю турнира как минимум седьмое место. То есть он получал бы две домашние игры в плей-ин, чтобы заработать себе путевку в плей-офф, добавляет журналист Тим Бонтемпс.

«Однако одна из причин возражений против этой мысли заключается в том, что она несколько противоречит самой концепции плей-ин и тому, чего добилась лига, дав командам стимул бороться вплоть до конца регулярки», – пишет Бонтемпс.