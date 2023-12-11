Тайриз Халибертон: «В мире, где есть только «я, я, я», хочу, чтобы внимание было сконцентрировано на нашей команде»

Разыгрывающий «Индианы» признался, что индивидуальные достижения для него не имеют значения.

Журналист задал вопрос: «Матчи внутрисезонного турнира СМИ освещали как рождение новой звезды в , хотя вы много раз говорили, что успех команды превыше всего. Как поддерживать баланс в лиге, которая держится на звездных игроках, когда люди хотят узнать больше о Тайризе Халибертоне?»

«Прекрасный вопрос. В мире, где есть только «я, я, я», хочу, чтобы внимание было сконцентрировано на нашей команде. Внутрисезонный турнир отлично себя показал, потому что вынудил СМИ говорить о баскетболе в настоящем времени, а не продолжать вечные споры о наследиях и прочей ерунде.

Разговоры про MVP, символические пятерки и Матчи всех звезд всегда будут. Но я просто хочу добиваться высот с командой. И знаю, что индивидуальный успех является лишь следствием. Поэтому очень ценю последние несколько недель, ведь люди начали обращать внимание на то, что находится у них перед самым носом – баскетбол. И каждому любителю спорта это должно быть по душе», – ответил Халибертон.