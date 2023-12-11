Тайриз Халибертон: «В мире, где есть только «я, я, я», хочу, чтобы внимание было сконцентрировано на нашей команде»

Теги Индиана НБА Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон признался, что индивидуальные достижения для него не имеют значения.

Журналист задал вопрос: «Матчи внутрисезонного турнира СМИ освещали как рождение новой звезды в НБА, хотя вы много раз говорили, что успех команды превыше всего. Как поддерживать баланс в лиге, которая держится на звездных игроках, когда люди хотят узнать больше о Тайризе Халибертоне?»

«Прекрасный вопрос. В мире, где есть только «я, я, я», хочу, чтобы внимание было сконцентрировано на нашей команде. Внутрисезонный турнир отлично себя показал, потому что вынудил СМИ говорить о баскетболе в настоящем времени, а не продолжать вечные споры о наследиях и прочей ерунде.

Разговоры про MVP, символические пятерки и Матчи всех звезд всегда будут. Но я просто хочу добиваться высот с командой. И знаю, что индивидуальный успех является лишь следствием. Поэтому очень ценю последние несколько недель, ведь люди начали обращать внимание на то, что находится у них перед самым носом – баскетбол. И каждому любителю спорта это должно быть по душе», – ответил Халибертон.

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3 комментария
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“Слова не мальчика, но мужа” (А. С. Пушкин)
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Ответ Айрат Ситдиков
да не будет такого) отдельные звезды лучше продаются. Бессмысленные споры о том, тому ли игроку дали мвп или нет и кто топ-1, а кто топ-2 в баскетболе будут собирать огромное количество трафика) сильно больше, чем игровой прорыв оклы, инди и орландо.
В целом ты прав. Но хочется симпатизировать таким командам, как Индиана, и таким игрокам, как Халибертон.
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да не будет такого) отдельные звезды лучше продаются. Бессмысленные споры о том, тому ли игроку дали мвп или нет и кто топ-1, а кто топ-2 в баскетболе будут собирать огромное количество трафика) сильно больше, чем игровой прорыв оклы, инди и орландо.
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