Уилли Грин «отказался критиковать плохую форму Зайона»: «Он не играл с января. Ему нужно время»

Главный тренер «Нового Орлеана» «отказался критиковать плохую физическую форму » в разговоре с прессой.

«Зайон продолжает набирать форму. Он не играл в прошлом сезоне. С января. Ему просто нужно время, чтобы продолжать прогрессировать и совершенствоваться в этой области. Я вижу положительную динамику», – заявил Грин.

Уильямсон 2 января получил травму задней поверхности бедра и вылетел до конца сезона-2022/23.

Ранее Уильямсона раскритиковал его бывший партнер по команде Джей Джей Редик, а эксперт Стивен Эй Смит углядел у него «пузо» во время исполнения штрафных бросков.