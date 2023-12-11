Уилли Грин «отказался критиковать плохую форму Зайона»: «Он не играл с января. Ему нужно время»

Теги Новый Орлеан Уилли Грин НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин «отказался критиковать плохую физическую форму Зайона Уильямсона» в разговоре с прессой.

«Зайон продолжает набирать форму. Он не играл в прошлом сезоне. С января. Ему просто нужно время, чтобы продолжать прогрессировать и совершенствоваться в этой области. Я вижу положительную динамику», – заявил Грин.

Уильямсон 2 января получил травму задней поверхности бедра и вылетел до конца сезона-2022/23.

Ранее Уильямсона раскритиковал его бывший партнер по команде Джей Джей Редик, а эксперт Стивен Эй Смит углядел у него «пузо» во время исполнения штрафных бросков.

 

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1 комментарий
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я вот тоже только только форму наберу, как сразу срыв и по новой нужно худеть
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