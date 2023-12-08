Джей Джей Редик: «Я разочарован в Зайоне. Он говорил, что пытается «вписаться» в систему команды, а на самом деле еще «не вписался» в свою собственную карьеру»

Теги Новый Орлеан Джей Джей Редик НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик раскритиковал форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.

«Я разочарован в Зайоне в этом сезоне. И, конечно, мы в праве открыть статистику и сказать, что у него нормальный сезон.

Можете посмотреть трансляцию, можете увидеть это вживую – он не в форме. До сих пор не в форме после всех этих разговоров. Постоянные упреки от легенд баскетбола и все по одному и тому же вопросу. На одной из пресс-конференций он говорил, что пытается «вписаться» в систему команды. А на самом деле Зайон Уильямсон еще «не вписался» в свою собственную карьеру.

И это только расстраивает меня как его персонального болельщика и бывшего партнера по команде. Мы все знаем, на что он способен. Но Зайон никогда не реализует свой потенциал, если полностью не посвятит себя профессиональной карьере», – заявил Редик.

3 комментария
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Надоела эта вечная критика Зайона по поводу и без. Он изо всех сил работал целое межсезонье, чтобы вписаться в дверной проем собственного тренажерного зала, оборудованного на кухне, отстаньте от парня.
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Не вышло нового Чарльза Баркли…
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Зайон с каждой игрой прибавляет,не понимаю о чем это он )))
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