Джей Джей Редик: «Я разочарован в Зайоне. Он говорил, что пытается «вписаться» в систему команды, а на самом деле еще «не вписался» в свою собственную карьеру»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик раскритиковал форварда «Нового Орлеана» .

«Я разочарован в Зайоне в этом сезоне. И, конечно, мы в праве открыть статистику и сказать, что у него нормальный сезон.

Можете посмотреть трансляцию, можете увидеть это вживую – он не в форме. До сих пор не в форме после всех этих разговоров. Постоянные упреки от легенд баскетбола и все по одному и тому же вопросу. На одной из пресс-конференций он говорил, что пытается «вписаться» в систему команды. А на самом деле Зайон Уильямсон еще «не вписался» в свою собственную карьеру.

И это только расстраивает меня как его персонального болельщика и бывшего партнера по команде. Мы все знаем, на что он способен. Но Зайон никогда не реализует свой потенциал, если полностью не посвятит себя профессиональной карьере», – заявил Редик.