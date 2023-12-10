Стивен Эй Смит: «Зайон Уильямсон вышел на линию штрафных. Дамы и господа, я увидел пузо. Он толстый!»

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился своим мнением по поводу лишнего веса форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона и назвал его «толстым».

«Зайон Уильямсон, который моложе Леброна на 15 лет, но на 20 килограммов тяжелее, вышел на линию штрафных бросков. Дамы и господа, я увидел пузо. Пузо! После глубокого вдоха его живот подпрыгнул. Вот такой живот. Что случилось, Зайон?

Плохо, что тебе надрали задницу, и ты влетел 44 очка в полуфинале. Не сделал ничего, чтобы повести за собой команду. Ничего не сделал, взять игру в свои руки. Но ты выглядишь так, словно только что съел шведский стол. Не что-то со шведского стола, я сказал «шведский стол». Сожрал сам чертов стол.

Я не собирался затрагивать эту тему, потому что немного стыдно о таком говорить. Но потом Sports Illustrated и местная газета в Новом Орлеане написали об этом. Так что это открытая информация. Он толстый!» – сказал Смит.

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7 комментариев
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Столько таланта, данного свыше, и всё тонет в гамбургерах и пиццах! А ведь мог стать новой оверверсией Шака. Впрочем, пока не поздно…
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Интересно, есть ли у человека достоинство, хоть капля уважения самого себя? Надеюсь, что есть. И после того, как уже вся НБА ему говорит, у тебя не кость широкая, ты просто толстый, он возьмется за себя и в последствии, мы увидим реинкарнацию Шака.
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Продолжайте писать, что это гены и предрасположенность , а не вина человека
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Стивен Эй Смит aka «Главный тролль ESPN»
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Бодипозитивщики vs блмщики, кто кого.
P.s. максималка Зайона - это его главная победа в НБА, и видимо так и останется.
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Меня под какой-то новостью, где писали о его травмах, уже заминусили, такие же как он, видимо. Но я повторюсь: Зайон, хватит жрать. Не игрок, а посмешище. Все травмы от того, что он тупо много жрет и не слушает диетолога. Бог дал талант, а он любитель фастфуда, мать его. 😂😂😂
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