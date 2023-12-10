Эксперт ESPN Стивен Эй Смит поделился своим мнением по поводу лишнего веса форварда «Нового Орлеана» и назвал его «толстым».

«Зайон Уильямсон, который моложе Леброна на 15 лет, но на 20 килограммов тяжелее, вышел на линию штрафных бросков. Дамы и господа, я увидел пузо. Пузо! После глубокого вдоха его живот подпрыгнул. Вот такой живот. Что случилось, Зайон?

Плохо, что тебе надрали задницу, и ты влетел 44 очка в полуфинале. Не сделал ничего, чтобы повести за собой команду. Ничего не сделал, взять игру в свои руки. Но ты выглядишь так, словно только что съел шведский стол. Не что-то со шведского стола, я сказал «шведский стол». Сожрал сам чертов стол.

Я не собирался затрагивать эту тему, потому что немного стыдно о таком говорить. Но потом Sports Illustrated и местная газета в написали об этом. Так что это открытая информация. Он толстый!» – сказал Смит.