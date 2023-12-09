Бывший тренер Зайона Уильямсона отреагировал на публикацию о плохой физической форме игрока

Джаспер Биббс, бывший персональный тренер по физической подготовке , отреагировал на публикацию издания NOLA о плохой физической форме форварда «Пеликанс».

«Пеликанс» неоднократно напоминали Уильямсону, что его диета и физическая подготовка должны быть улучшены. Уильямсон, как сообщили многочисленные источники в команде, «не слушает», – пишет журналист Кристиан Кларк.

Биббс напомнил, что летом прошлого года, когда он готовил Уильямсона к сезону, тот находился в отличной форме.