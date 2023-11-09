Майлз Тернер набрал 20 очков за половину в матче с «Ютой» и присоединился к Эмбииду и Йокичу как единственным центровым, кому это удалось в сезоне-2023/24

Теги Индиана НБА Юта Джоэл Эмбиид Никола Йокич Майлз Тернер Баскетбол

«Индиана» крупно обыграла «Юту» на своем паркете – 134:118.

Центровой Майлз Тернер набрал 20 очков за первую половину. Он реализовал 7 из 10 с игры и добавил 6 точных штрафных бросов.

Как сообщает StatMuse, Тернер в сезоне-2023/24 присоединился к MVP Джоэлу Эмбииду и Николе Йокичу как единственным центровым, кому удалось набрать 20 очков за половину.

Тернер завершил встречу с 23 очками, 6 подборами и 3 блок-шотами.

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