Майлз Тернер набрал 20 очков за половину в матче с «Ютой» и присоединился к Эмбииду и Йокичу как единственным центровым, кому это удалось в сезоне-2023/24
«Индиана» крупно обыграла «Юту» на своем паркете – 134:118.
Центровой Майлз Тернер набрал 20 очков за первую половину. Он реализовал 7 из 10 с игры и добавил 6 точных штрафных бросов.
Как сообщает StatMuse, Тернер в сезоне-2023/24 присоединился к MVP Джоэлу Эмбииду и Николе Йокичу как единственным центровым, кому удалось набрать 20 очков за половину.
Тернер завершил встречу с 23 очками, 6 подборами и 3 блок-шотами.
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