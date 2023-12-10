Остин Ривз: «Отнеслись к финалу внутрисезонного турнира как к матчу плей-офф»

Атакующий защитник « » рассказал, как команда настраивалась на финал внутрисезонного турнира против «Индианы» (123:109).

«Мы были сосредоточены на нашей цели, сосредоточены на каждом владении мячом, мы отнеслись к этому матчу как к матчу плей-офф.

Как сказал нам Леброн, это хорошая возможность добиться успеха. Мы первые, кто это сделал, поэтому этот успех имеет особую ценность.

Мы стараемся играть правильно, и мы стараемся делать это каждый вечер, в каждом матче, против каждого соперника.

Карьера Леброна говорит сама за себя, он готовит нас, он готовит себя, он настоящий профессионал. Мы рядом с ним, мы его друзья, мы задаем ему вопросы, и мы все время получаем от него советы», – сказал Ривз.