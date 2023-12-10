Остин Ривз: «Отнеслись к финалу внутрисезонного турнира как к матчу плей-офф»

Теги Индиана Лейкерс НБА Остин Ривз Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз рассказал, как команда настраивалась на финал внутрисезонного турнира против «Индианы» (123:109).

«Мы были сосредоточены на нашей цели, сосредоточены на каждом владении мячом, мы отнеслись к этому матчу как к матчу плей-офф.

Как сказал нам Леброн, это хорошая возможность добиться успеха. Мы первые, кто это сделал, поэтому этот успех имеет особую ценность.

Мы стараемся играть правильно, и мы стараемся делать это каждый вечер, в каждом матче, против каждого соперника.

Карьера Леброна говорит сама за себя, он готовит нас, он готовит себя, он настоящий профессионал. Мы рядом с ним, мы его друзья, мы задаем ему вопросы, и мы все время получаем от него советы», – сказал Ривз.

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2 комментария
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Достигнув желаемого ЛАЛ делают вид , что усиленно желали достигнутого!
Не чемпионские перстни конечно, но на тридцатидевятилетие Джеймсу 🏆 внутрисезонного вполне пойдёт, ну и MVP вишенкой на торте 👏
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Ого, новости про NBA берем уже с греческих сайтов!
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