Центровой Майлз Тернер, который выступает за «Индиану» с 2015 года, заявил, что в этом году команде удалось вернуть местным болельщикам веру и энтузиазм.

Во время четвертьфинала внутрисезонного турнира против « » (122:112) болельщики скандировали «MVP, MVP» в адрес , который оформил трипл-дабл.

«История, предыстория событий делают происходящее особенным. И тот факт, что Тайризу представилась возможность, которой он воспользовался... Приятно видеть, в каком направлении движется и к чему может прийти этот клуб, в котором я начинал. И тут важно сказать об этой особенной атмосфере. Не помню, чтобы у нас здесь скандировали «MVP», может быть, это было с Виктором Оладипо. Но Тай появился здесь и все закрутилось, это так классно», – заявил Тернер.