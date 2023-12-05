Майлз Тернер о скандировании MVP в адрес Халибертона: «Вокруг «Пэйсерс» снова образуется особенная атмосфера»

Теги Бостон Индиана НБА болельщики Майлз Тернер Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Центровой Майлз Тернер, который выступает за «Индиану» с 2015 года, заявил, что в этом году команде удалось вернуть местным болельщикам веру и энтузиазм.

Во время четвертьфинала внутрисезонного турнира против «Бостона» (122:112) болельщики скандировали «MVP, MVP» в адрес Тайриза Халибертона, который оформил трипл-дабл.

«История, предыстория событий делают происходящее особенным. И тот факт, что Тайризу представилась возможность, которой он воспользовался... Приятно видеть, в каком направлении движется и к чему может прийти этот клуб, в котором я начинал. И тут важно сказать об этой особенной атмосфере. Не помню, чтобы у нас здесь скандировали «MVP», может быть, это было с Виктором Оладипо. Но Тай появился здесь и все закрутилось, это так классно», – заявил Тернер.

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1 комментарий
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HaliGOATon
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