Майлз Тернер: «Мы выиграли в обмене Сабониса на Халибертона»
Центровой «Индианы» Майлз Тернер в интервью The Athletic поделился мнением, что «Пэйсерс» вышли победителями из обмена с участием Тайриза Халибертона и Домантаса Сабониса перед дедлайном в 2022 году.
«Сакраменто» отдал Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона в обмен на Сабониса, Джастина Холидэя, Джереми Лэмба и выбор во втором раунде драфта-2023 (Джордан Уолш).
«Думаю, мы выиграли в том обмене, но я, конечно, предвзят. Фокс получил то, что ему было нужно, а я получил разыгрывающего, который нужен был мне», – сказал Тернер.