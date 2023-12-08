Майлз Тернер: «Мы выиграли в обмене Сабониса на Халибертона»

Теги Индиана Сакраменто НБА Домантас Сабонис Майлз Тернер Тайриз Халибертон Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер в интервью The Athletic поделился мнением, что «Пэйсерс» вышли победителями из обмена с участием Тайриза Халибертона и Домантаса Сабониса перед дедлайном в 2022 году.

«Сакраменто» отдал Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона в обмен на Сабониса, Джастина Холидэя, Джереми Лэмба и выбор во втором раунде драфта-2023 (Джордан Уолш).

«Думаю, мы выиграли в том обмене, но я, конечно, предвзят. Фокс получил то, что ему было нужно, а я получил разыгрывающего, который нужен был мне», – сказал Тернер.

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2 комментария
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Как бы win-win и нечего тут мусолить
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Ответ Артур Артур
Как бы win-win и нечего тут мусолить
Согласен.
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