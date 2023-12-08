Майлз Тернер: «Мы выиграли в обмене Сабониса на Халибертона»

Центровой «Индианы» в интервью The Athletic поделился мнением, что «Пэйсерс» вышли победителями из обмена с участием и перед дедлайном в 2022 году.

« » отдал Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона в обмен на Сабониса, Джастина Холидэя, Джереми Лэмба и выбор во втором раунде драфта-2023 (Джордан Уолш).

«Думаю, мы выиграли в том обмене, но я, конечно, предвзят. Фокс получил то, что ему было нужно, а я получил разыгрывающего, который нужен был мне», – сказал Тернер.