Виктор Кейру о матче ЦСКА – «Зенит»: «В целом армейцам удавалось полностью контролировать ход игры»

Бывший защитник ЦСКА Виктор Кейру считает, что армейцы одержали закономерную победу над « » (104:89 ОТ) в домашнем матче лиги ВТБ.

«В целом команды в этом матче играли вровень. Но у ЦСКА больше баскетболистов сыграли удачно. Антон Астапкович порадовал отличным баскетболом, Каспер Уэйр реализовал все ключевые моменты и был лидером команды.

В целом армейцам удавалось полностью контролировать ход игры. Было, конечно, пару моментов, когда «Зенит» выходил вперед, но потом ЦСКА снова все возвращал на свои места, и в целом он контролировал ход игры. То, что команда не смогла довести матч до победы в основное время, является следствием двух грубых ошибок в концовке. Это просто недопустимые ошибки. Они и привели к овертайму.

А в овертайме недисциплинированно сыграл «Зенит». Ему не хватило элементарной дисциплины: глупые были фолы. И когда соперник повел с разницей в 4–6 очков, уже непросто возвращаться в игру. В целом ЦСКА провел этот матч, как команда, которая играет дома.

По ходу игры с паркета на носилках унесли форварда «Зенита» Сергея Карасева. Что думаете о произошедшем?

Не знаю, что там именно у Сергея. У меня в карьере была похожая ситуация, когда я играл за УНИКС. Тоже упал с высоты. На носилках меня тогда не уносили, но я не смог продолжить матч. Была жуткая боль. Больше месяца все болело. Первую неделю с трудом ходил. Ничего не сломал, но ушиб был очень сильный. Я надеюсь, что у Сергея именно сильный ушиб, а не перелом чего‑то. Но после таких ушибов нужно тоже довольно долго восстанавливаться», — сказал Кейру.