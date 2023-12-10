ЦСКА повторил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам в овертайме

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Московский ЦСКА повторил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству очков, набранных в овертайме.

В воскресенье, 10 декабря, ЦСКА на своем паркете взял верх над санкт-петербургским «Зенитом» (104:89 ОТ), выиграв дополнительное время со счетом 22:7. В ключевом 5-минутном отрезке армейцы реализовали 5 из 6 с игры и 11 из 11 с линии штрафных.

Рекорд по количеству очков в овертайме (22) изначально был установлен «Астаной» в матче против «Автодора» 23 декабря 2018 года.

ЦСКА одержал шестую победу подряд и прервал 7-матчевую победную серию «Зенита».

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