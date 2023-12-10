Зоран Лукич: «Уже в который раз находимся рядом с победой, но в ключевые моменты допускаем ошибки»

Теги БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от «Пармы» (72:74) отметил, что команда вновь упустила победу из-за ошибок в решающие моменты.

«Очень жаль, что уже в который раз находимся рядом с победой, но в ключевые моменты допускаем ошибки. И они неслучайны.

Сегодня допустили 23 потери, и это уже закономерность, поскольку в начале матча дали время на паркете молодым игрокам. Я их не обвиняю, они делают то, что могут, но мы снова шесть-семь раз не могли перейти центральную линию. Шесть-семь мячей, которые соперник забирает и забивает на пустое кольцо.

Наша ключевая проблема – нехватка разыгрывающего. Пытаемся сейчас часть игроков с других позиций передвинуть на первую, что тоже не идет им на пользу.

Продолжаем дальше и ждем возвращения наших травмированных», – сказал Лукич.

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