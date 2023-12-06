Велимир Перасович о победе над «НН»: «Предопределили исход встречи в свою пользу уже в первой половине»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу над «Нижним Новгородом» (91:61).

«Понимали, что « » недосчитался в Казани большого количества игроков, поэтому матч сложился для нас легче, чем мог бы. Однако даже таким составом наши соперники недавно были близки к победам над «Зенитом» и ЦСКА.

Сегодня с самого начала сохраняли концентрацию, хорошо стартовали и предопределили исход встречи в свою пользу уже в первой половине. Я доволен отношением к делу моих парней. Важно, что вторую игру подряд контролируем подбор. Если придерживаться этого плана, считаю, в дальнейшем можем добиться успеха», – сказал Перасович.