Велимир Перасович о победе над «НН»: «Предопределили исход встречи в свою пользу уже в первой половине»

Теги УНИКС Велимир Перасович БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу над «Нижним Новгородом» (91:61).

«Понимали, что «Нижний» недосчитался в Казани большого количества игроков, поэтому матч сложился для нас легче, чем мог бы. Однако даже таким составом наши соперники недавно были близки к победам над «Зенитом» и ЦСКА.

Сегодня с самого начала сохраняли концентрацию, хорошо стартовали и предопределили исход встречи в свою пользу уже в первой половине. Я доволен отношением к делу моих парней. Важно, что вторую игру подряд контролируем подбор. Если придерживаться этого плана, считаю, в дальнейшем можем добиться успеха», – сказал Перасович.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий