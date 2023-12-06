Зоран Лукич: «УНИКС воспользовался проблемами в нашей ротации. Я сделал бы то же самое»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» заявил, что УНИКС воспользовался проблемами в ротации соперника и одержал уверенную победу (91:61).

«Поздравляю УНИКС с победой. Коллега Перасович с первой секунды показал, как он собирается выигрывать – с помощью агрессии и давления в защите на наших пацанов. Данное противостояние показало их реальные возможности. Можно фантазировать о способностях игрока, но реально они пока скромны.

Чемпион сегодня показал, что такое активная игра в мяч – 22:7 и 25:9 после первой и второй четвертей. Они полностью разрушили нашу атаку. Посмотрите, сколько потерь допустили некоторые наши игроки. Они даже не могли перейти центральную линию. УНИКС воспользовался проблемами в нашей ротации, но это не оправдание. Я как тренер сделал бы то же самое.

Во второй половине коллега уменьшил агрессию. Это его решение. Поэтому провели 20 минут практически на равных.

Перед самым матчем поняли, что Стребков снова не сможет выйти на паркет. Я не говорю, что результат был бы лучше, но с точки зрения чтения игры было бы поинтереснее. Ваня не скоростной игрок, но с интеллектом и опытом», – сказал Лукич.

Команда Лукича установила антирекорд результативности сезона за половину матча, набрав за первые две четверти лишь 16 очков.