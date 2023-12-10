Евгений Пашутин о матче против «НН»: «Игра характеров, нервов, с жестким физическим контактом»

Теги Евгений Пашутин БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от матча против «Нижнего Новгорода» (74:72).

«Горячая игра получилась. Игра характеров, нервов, с жестким физическим контактом с обеих сторон.

Сегодня редкий случай, когда мы проиграли подбор. В лиге идем на первом месте по этому компоненту, за игру обычно набираем 40-50, а сегодня всего 19. И это самый низкий показатель для нас в текущем сезоне. «Пари НН» играл высокой пятеркой, доминировал на щитах, что лишило нас легких мячей в быстром отрыве. Кроме того, соперник взял 14 подборов в нападении. Все это позволило нижегородцам контролировать происходящее на паркете и играть в вязкий баскетбол.

Также хочу отметить, что мы сегодня допустили 15 потерь, что чуть меньше, чем обычно. А нижегородцы – 23. То есть проигрыш на подборе мы смогли компенсировать за счет того, что вынуждали соперника ошибаться. А так сыграли от защиты, и уже который матч пропускаем меньше 80 очков.

Поздравляю своих ребят с победой. В Нижнем Новгороде всегда тяжело играть, с тем же ЦСКА исход матча был решен одним броском на последних секундах. Победили заслуженно, но в некоторых аспектах нужно добавлять», – сказал Пашутин.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий