Евгений Пашутин о матче против «НН»: «Игра характеров, нервов, с жестким физическим контактом»

Главный тренер «Пармы» поделился впечатлениями от матча против «Нижнего Новгорода» (74:72).

«Горячая игра получилась. Игра характеров, нервов, с жестким физическим контактом с обеих сторон.

Сегодня редкий случай, когда мы проиграли подбор. В лиге идем на первом месте по этому компоненту, за игру обычно набираем 40-50, а сегодня всего 19. И это самый низкий показатель для нас в текущем сезоне. «Пари НН» играл высокой пятеркой, доминировал на щитах, что лишило нас легких мячей в быстром отрыве. Кроме того, соперник взял 14 подборов в нападении. Все это позволило нижегородцам контролировать происходящее на паркете и играть в вязкий баскетбол.

Также хочу отметить, что мы сегодня допустили 15 потерь, что чуть меньше, чем обычно. А нижегородцы – 23. То есть проигрыш на подборе мы смогли компенсировать за счет того, что вынуждали соперника ошибаться. А так сыграли от защиты, и уже который матч пропускаем меньше 80 очков.

Поздравляю своих ребят с победой. В Нижнем Новгороде всегда тяжело играть, с тем же ЦСКА исход матча был решен одним броском на последних секундах. Победили заслуженно, но в некоторых аспектах нужно добавлять», – сказал Пашутин.