Тимофей Герасимов о предстоящем матче против ЦСКА: «Нам необходимо вернуть должок»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Тимофей Герасимов Баскетбол

Защитник «Зенита» Тимофей Герасимов поделился ожиданиями от завтрашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА и рассказал об атмосфере в петербургской команде.

«Нам необходимо вернуть должок. ЦСКА — наш первый и самый главный конкурент на пути к цели. Думаю, что мы проделали очень хорошую работу после первой очной встречи с ними. Теперь мы готовы показать свой максимум.

Думаю, что тренерский штаб и игроки сделали все возможное, чтобы отдохнуть, восстановиться и подготовиться к следующей игре. Поэтому я уверен, что мы готовы на сто процентов. Готовы поехать и показать бой.

Атмосфера — супер. Химия на высшем уровне. Ребята, которые были травмированы, возвращаются в строй. Я очень этому рад и надеюсь, что от этого мы покажем лучшую игру», – сказал Герасимов.

 

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1 комментарий
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Хоть и с детства за ЦСКА, и особенно в баскетболе, но сейчас при отсутствии серьёзных игр пожелаю командам красивой, зрелищной игры и пусть победит сильнейший.
* А ЦСКА всегда будет первым ;-))
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