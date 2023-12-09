Тимофей Герасимов о предстоящем матче против ЦСКА: «Нам необходимо вернуть должок»
Защитник «Зенита» Тимофей Герасимов поделился ожиданиями от завтрашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА и рассказал об атмосфере в петербургской команде.
«Нам необходимо вернуть должок. ЦСКА — наш первый и самый главный конкурент на пути к цели. Думаю, что мы проделали очень хорошую работу после первой очной встречи с ними. Теперь мы готовы показать свой максимум.
Думаю, что тренерский штаб и игроки сделали все возможное, чтобы отдохнуть, восстановиться и подготовиться к следующей игре. Поэтому я уверен, что мы готовы на сто процентов. Готовы поехать и показать бой.
Атмосфера — супер. Химия на высшем уровне. Ребята, которые были травмированы, возвращаются в строй. Я очень этому рад и надеюсь, что от этого мы покажем лучшую игру», – сказал Герасимов.
* А ЦСКА всегда будет первым ;-))