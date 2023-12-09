Сергей Елевич: «В матче ЦСКА – «Зенит» будет равная игра. Не вижу фаворита»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что в завтрашнем матче Лиги ВТБ между ЦСКА и « » будет равная, очень упорная и интересная игра.

«С нетерпением жду этой игры. Мне кажется, что она будет самым топовым матчем за последнее время. «Зенит», уверен, приложит максимум усилий, чтобы обыграть ЦСКА на площадке армейцев. Но у армейцев пока только одно поражение в этом сезоне. Тем не менее в Красноярске у ЦСКА могли быть проблемы. Игра у него там была нелегкая. К счастью для армейцев, что все пошло по их плану. В предстоящем матче жду очень интересной игры. Не вижу здесь фаворита.

В чем видите сильные стороны обоих соперников?

Когда «Зенит» в первом круге уступил ЦСКА, у команды Паскуаля еще не было слаженной игры. Но сейчас ему уже удалось этого добиться. То есть он нащупал нити, благодаря которым, ему удается грамотно управлять командой. В ЦСКА же главный тренер Эмил Райкович как‑то сразу смог подобрать нужные ключи в этом сезоне, и все у армейцев идет по их плану.

Ну, а в предстоящем матче будет равная, очень упорная игра. И кто здесь победит, сложно предсказать», — сказал Елевич.