Василий Карасев: «Наша проблема – это реализация»

Главный тренер МБА Василий Карасев заявил, что низкая реализация бросков с игры стала главной причиной поражения от «Локомотива-Кубань» (66:80).

«Несмотря на результат, не могу упрекнуть парней в отсутствии желания или самоотдачи. Неплохо выглядели в защите, бились, но, к сожалению, наша проблема – это реализация. Смазали много бросков, причем открытых бросков, появляется какая-то пелена.

Набирать 12 или 13 очков за четверть против таких команд и рассчитывать на какой-то положительный результат невозможно. Желание есть, надеюсь, придут и попадания», – сказал Карасев.

МБА реализовала 23 из 65 с игры (35,4%), у « » – 28 из 61 (45,9%).