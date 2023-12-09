Единая лига ВТБ. МБА примет «Локомотив-Кубань»
В субботу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ столичная МБА примет краснодарский «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 14-1, Зенит – 11-4, УНИКС – 10-4, Локомотив-Кубань – 9-6, Енисей – 9-6, Руна – 8-7, Парма – 7-8, Уралмаш – 7-8, Самара – 7-8, Астана – 7-8, Автодор – 6-9, МБА – 5-10, Нижний Новгород – 4-10, Минск – 0-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.