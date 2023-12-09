Александр Секулич о гостевой победе над МБА: «Приехали сюда с одной целью – победить»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич МБА Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над МБА (80:66) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Мы приехали сюда с одной целью – победить. Был план, которого мы придерживались большую часть матча, за счет чего и смогли победить.

Немного потеряли свою игру во второй половине, МБА сократила разницу, но надо понимать, что здесь никому не бывает просто. У соперника было четыре поражения подряд, мы видели, с каким желанием выходят москвичи, но не позволили им отыграться.

Хочу поблагодарить своих игроков – несмотря на усталость они смогли добиться победы», – сказал Секулич.

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