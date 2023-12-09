Джей Джей Редик – Стивену Эй Смиту: «Если Баркли захочет этого, то легко надерет тебе задницу»

Теги Джей Джей Редик НБА телевидение Баскетбол - видео Чарльз Баркли ESPN Стивен Эй Смит Баскетбол

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик во время эфира утреннего шоу на ESPN предупредил телеведущего Стивена Эй Смита, что ему лучше не связываться с легендой НБА Чарльзом Баркли.

«На полном серьезе, хочу сказать одну вещь: если Чак захочет этого, то легко надерет тебе задницу. Наверное, ты и сам это знаешь. Но я хочу, чтобы об этом знала вся Америка. Чак поколотит тебя», – заявил Редик.

Баркли и Смит пересеклись во время недавнего совместного эфира внутрисезонного турнира НБА. Ведущий TNT в шутку пригрозил коллеге.

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