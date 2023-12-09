Джей Джей Редик – Стивену Эй Смиту: «Если Баркли захочет этого, то легко надерет тебе задницу»
Бывший игрок НБА Джей Джей Редик во время эфира утреннего шоу на ESPN предупредил телеведущего Стивена Эй Смита, что ему лучше не связываться с легендой НБА Чарльзом Баркли.
«На полном серьезе, хочу сказать одну вещь: если Чак захочет этого, то легко надерет тебе задницу. Наверное, ты и сам это знаешь. Но я хочу, чтобы об этом знала вся Америка. Чак поколотит тебя», – заявил Редик.
Баркли и Смит пересеклись во время недавнего совместного эфира внутрисезонного турнира НБА. Ведущий TNT в шутку пригрозил коллеге.