Бывший игрок НБА Джей Джей Редик во время эфира утреннего шоу на предупредил телеведущего , что ему лучше не связываться с легендой НБА Чарльзом Баркли.

«На полном серьезе, хочу сказать одну вещь: если Чак захочет этого, то легко надерет тебе задницу. Наверное, ты и сам это знаешь. Но я хочу, чтобы об этом знала вся Америка. Чак поколотит тебя», – заявил Редик.

Баркли и Смит пересеклись во время недавнего совместного эфира внутрисезонного турнира НБА. Ведущий TNT в шутку пригрозил коллеге.