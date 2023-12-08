Стивен Эй Смит не знает, за кого играют Иш Смит и Данте Экзам, Баркли снова забыл, в какой команде Гарретт Темпл

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит принял участие в викторине «За кого он играет».

Смиту показывали отдельных игроков лиги, а он должен был назвать организацию, которую они представляют.

Эксперт не знает, за кого играют Иш Смит, Дэмиан Джонс и Данте Экзам. Смит верно назвал лишь команду Отто Портера, а член Зала славы Чарльз Баркли забыл, за кого выступает Гарретт Темпл. Баркли 6 недель назад уже участвовал в шоу – тогда он посчитал, что Темпл является баскетболистом «Детройта».