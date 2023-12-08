Стивен Эй Смит не знает, за кого играют Иш Смит и Данте Экзам, Баркли снова забыл, в какой команде Гарретт Темпл

Теги НБА Баскетбол - видео Чарльз Баркли Гарретт Темпл Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит принял участие в викторине «За кого он играет».

Смиту показывали отдельных игроков лиги, а он должен был назвать организацию, которую они представляют.

Эксперт не знает, за кого играют Иш Смит, Дэмиан Джонс и Данте Экзам. Смит верно назвал лишь команду Отто Портера, а член Зала славы Чарльз Баркли забыл, за кого выступает Гарретт Темпл. Баркли 6 недель назад уже участвовал в шоу – тогда он посчитал, что Темпл является баскетболистом «Детройта».

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6 комментариев
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Если честно, я бы тоже не ответил на эти вопросы)
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Эксперт?
Уже давно нужно заменить на "Около НБА журналист".
Шоумены, которые бабки делают на хайпе.
И это хорошо. В случаи ТНТ Шоу, когда изначально там юмор с Шаками и Чаками.
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Ответ vzi
Я не очень понимаю, зачем знать ВСЕХ игроков всех команд. Достаточно 2-3 ключевых в каждой команде, ну и в знаковых командах 6-7.
потому что это шутка!!! бонус им за это не урежут. я иногда просто в шоке как люди относятся к шуткам/ирониям
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Ответ vzi
Я не очень понимаю, зачем знать ВСЕХ игроков всех команд. Достаточно 2-3 ключевых в каждой команде, ну и в знаковых командах 6-7.
Да блин, смотреть нба это их работа
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Ответ fhneh
Да блин, смотреть нба это их работа
Они не могут чисто физически все игры смотреть. ;)
Они шоумены , а не задроты по статистике. ;)
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