Чарльз Баркли «гарантирует» победу «Бостона» в нынешнем сезоне НБА
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли сделал свой первый в новом сезоне фирменный «гарантированный» прогноз.
Баркли заявил, что «Бостон» станет чемпионом НБА. Коллеги Чарльза Шакил О’Нил и Кенни Смит подвергли такое мнение сомнению. Тогда и последовала «гарантия» от знаменитого экс-форварда.
«Бостон Селтикс» станут чемпионами НБА. Гарантирую!» – объявил Баркли.
В понедельник «Селтикс» проиграли «Индиане» и выбыли из борьбы за победу во внутрисезонном турнире НБА.