Чарльз Баркли «гарантирует» победу «Бостона» в нынешнем сезоне НБА

Теги Бостон Шакил О′Нил НБА Баскетбол - видео Чарльз Баркли Кенни Смит Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли сделал свой первый в новом сезоне фирменный «гарантированный» прогноз.

Баркли заявил, что «Бостон» станет чемпионом НБА. Коллеги Чарльза Шакил О’Нил и Кенни Смит подвергли такое мнение сомнению. Тогда и последовала «гарантия» от знаменитого экс-форварда.

«Бостон Селтикс» станут чемпионами НБА. Гарантирую!» – объявил Баркли.

В понедельник «Селтикс» проиграли «Индиане» и выбыли из борьбы за победу во внутрисезонном турнире НБА.

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3 комментария
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Все, финита ля комедия, пипец теперь зелёным в этом году, можно уже сейчас начинать танковать)
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Из прогнозов Чака можно отдельный Шактин выпустить
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Спасибо Чарльз))
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