Легенда НБА, эксперт сделал свой первый в новом сезоне фирменный «гарантированный» прогноз.

Баркли заявил, что «Бостон» станет чемпионом НБА. Коллеги Чарльза ’Нил и подвергли такое мнение сомнению. Тогда и последовала «гарантия» от знаменитого экс-форварда.

«Бостон Селтикс» станут чемпионами НБА. Гарантирую!» – объявил Баркли.

В понедельник «Селтикс» проиграли «Индиане» и выбыли из борьбы за победу во внутрисезонном турнире НБА.