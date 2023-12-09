Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, как лидер « » помогает НБА с продвижением нового внутрисезонного турнира.

Джеймс вывел «Лейкерс» в финал турнира. Калифорнийцам будет противостоять « ».

«В сущности, он задает тон, показывает пример всей НБА, что внутрисезонный турнир важен и имеет значение. И тем самым он как бы делает подарок всей лиге. Потому что когда он показывает такую игру и выходит в финал турнира, то помогает НБА продать эту вещь.

Забудьте о 500 тысячах долларов (призовые за победу – Sports.ru), они пытаются продать эту вещь за 1 миллиард долларов… Они пытаются продать эту новую историю за 1 миллиард долларов. Если они это сделают, каждый игрок НБА почувствует это, очень скоро. Скажем, в ближайшие два года. Может, условному игроку и не удастся в этом поучаствовать, но каждый станет выгодоприобретателем.

Джеймс показал, что турнир имеет значение. Умные игроки НБА понимают, что важно продвигать такие вещи. Леброн показал, что турнир важен. У НБА и без того серьезный должок перед ним, теперь они ему снова должны», – заявил Уиндхорст.