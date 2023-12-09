Брайан Уиндхорст: «Леброн показывает, что новый турнир имеет значение, помогает НБА в продвижении. Они ему снова должны»

Теги Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА Брайан Уиндхорст Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, как лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс помогает НБА с продвижением нового внутрисезонного турнира.

Джеймс вывел «Лейкерс» в финал турнира. Калифорнийцам будет противостоять «Индиана».

«В сущности, он задает тон, показывает пример всей НБА, что внутрисезонный турнир важен и имеет значение. И тем самым он как бы делает подарок всей лиге. Потому что когда он показывает такую игру и выходит в финал турнира, то помогает НБА продать эту вещь.

Забудьте о 500 тысячах долларов (призовые за победу – Sports.ru), они пытаются продать эту вещь за 1 миллиард долларов… Они пытаются продать эту новую историю за 1 миллиард долларов. Если они это сделают, каждый игрок НБА почувствует это, очень скоро. Скажем, в ближайшие два года. Может, условному игроку и не удастся в этом поучаствовать, но каждый станет выгодоприобретателем. 

Джеймс показал, что турнир имеет значение. Умные игроки НБА понимают, что важно продвигать такие вещи. Леброн показал, что турнир важен. У НБА и без того серьезный должок перед ним, теперь они ему снова должны», – заявил Уиндхорст.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кстати умная мысль. Запустили пилот с 500к призовых. Но если пилот грамотно интегрируется и будет продаваться, логично, что призовые увеличатся.

Вроде мысль очевидная, но не очевидная, хах.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий