Леброн Джеймс о выходе в финал: «Это, конечно, все очень круто, но сейчас все еще декабрь»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

 Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после выхода в финал внутрисезонного турнира заявил, что его целью по-прежнему является чемпионский титул в июне.

«Понимаете, сейчас декабрь, так что я не собираюсь сходить с ума по этому поводу. Это, конечно, все очень круто – внутрисезонный турнир, – но сейчас все еще декабрь.

Финал – это еще одна игра для нас, чтобы стать лучше, и мы попытаемся победить. Потому что мы – команда, которая хочет становиться лучше каждую игру, каждую четверть, каждое владение. И это просто очередная возможность», – сказал Джеймс в послематчевом интервью.

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