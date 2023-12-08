Леброн Джеймс о выходе в финал: «Это, конечно, все очень круто, но сейчас все еще декабрь»

Форвард « » после выхода в финал внутрисезонного турнира заявил, что его целью по-прежнему является чемпионский титул в июне.

«Понимаете, сейчас декабрь, так что я не собираюсь сходить с ума по этому поводу. Это, конечно, все очень круто – внутрисезонный турнир, – но сейчас все еще декабрь.

Финал – это еще одна игра для нас, чтобы стать лучше, и мы попытаемся победить. Потому что мы – команда, которая хочет становиться лучше каждую игру, каждую четверть, каждое владение. И это просто очередная возможность», – сказал Джеймс в послематчевом интервью.