Разыгрывающий «Индианы» рассказал о том, что для него значит соперничество с «Лейкерс» в финале внутрисезонного турнира.

«Леброн был моим любимым игроком в детстве. Как и для любого, кто родился в нулевых. Иначе и быть не могло. Я был поклонником «Кавальерс», потом поклонником «Хит», затем снова поклонником «Кэвз», затем фанатом « », прежде чем меня задрафтовали. Так все было.

Возможность соревноваться с ним за трофей – это осуществление мечты, и это будет очень интересно. Это одна из самых замечательных вещей в – возможность соревноваться со своими кумирами каждый вечер. Я очень этого жду», – заявил Халибертон.