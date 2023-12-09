Тайриз Халибертон: «Леброн был моим любимым игроком в детстве. Как и у любого, кто родился в нулевых»

Теги Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон рассказал о том, что для него значит соперничество с «Лейкерс» Леброна Джеймса в финале внутрисезонного турнира.

«Леброн был моим любимым игроком в детстве. Как и для любого, кто родился в нулевых. Иначе и быть не могло. Я был поклонником «Кавальерс», потом поклонником «Хит», затем снова поклонником «Кэвз», затем фанатом «Лейкерс», прежде чем меня задрафтовали. Так все было.

Возможность соревноваться с ним за трофей – это осуществление мечты, и это будет очень интересно. Это одна из самых замечательных вещей в НБА – возможность соревноваться со своими кумирами каждый вечер. Я очень этого жду», – заявил Халибертон.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это ерунда. У многих молодых игроков находят школьные твиттеры где они обсирали Леброшу в начале 10-ых. Это было тогда модно.
+5
-1
+4
Слишком много уважения, кроме поражения ничего это не даст.
+1
0
+1
Ответ Лиллард унижатель!
Это ерунда. У многих молодых игроков находят школьные твиттеры где они обсирали Леброшу в начале 10-ых. Это было тогда модно.
ну хватит, все равно фанов намного больше, чем хейтеров в конечном счете
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий