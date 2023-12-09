Тайриз Халибертон: «Леброн был моим любимым игроком в детстве. Как и у любого, кто родился в нулевых»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон рассказал о том, что для него значит соперничество с «Лейкерс» Леброна Джеймса в финале внутрисезонного турнира.
«Леброн был моим любимым игроком в детстве. Как и для любого, кто родился в нулевых. Иначе и быть не могло. Я был поклонником «Кавальерс», потом поклонником «Хит», затем снова поклонником «Кэвз», затем фанатом «Лейкерс», прежде чем меня задрафтовали. Так все было.
Возможность соревноваться с ним за трофей – это осуществление мечты, и это будет очень интересно. Это одна из самых замечательных вещей в НБА – возможность соревноваться со своими кумирами каждый вечер. Я очень этого жду», – заявил Халибертон.