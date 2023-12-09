Александер Секулич: «После четырех поражений подряд МБА сделает все, чтобы прервать эту серию»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич МБА Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с МБА.

«Во-первых, в МБА собраны отличные российские игроки, и что еще опасней – они сильны не только индивидуально, но и играют к качественный командный баскетбол. Если они ловят ритм, хорошо делятся мячом в нападении, создавая себе свободные броски – проблемы с ними возникают у любой команды чемпионата. Поэтому наша главная задача – не позволить этому случиться, разрушить их командную игру.

И второе – наша команда, пожалуй, как никто другой, понимает в какой ситуации сейчас находится соперник. После четырех поражений подряд они сделают все, чтобы в домашних стенах прервать эту серию. Мы сами были в их шкуре на старте чемпионата, поэтому знаем, что ждать. Самое главное – выйти на матч с желанием и страстью победить большей, чем у наших оппонентов», – заявил Секулич.

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