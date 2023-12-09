Тимофей Якушин о матче с «Локо»: «Нас ждет настоящая мужская борьба. Мы должны показать все, на что способны»

Защитник МБА Тимофей Якушин поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Все понимают, что ситуация, в которой мы оказались, непростая, в первую очередь в психологическом плане. Тем не менее, мы всегда настраиваемся одинаково, нацелены только на победу. В пятницу провели очень качественную тренировку, с правильной самоотдачей. Должны перенести все это на паркет.

« » – сбалансированная команда, которая в этом сезоне обыграла всех лидеров – ЦСКА, УНИКС и «Зенит». Их последний матч в Перми не должен вводить в заблуждение – краснодарцы играли без одного из своих лидеров, Девона Акун-Перселла, что сказалось на результате. В субботу нас ждет настоящая мужская борьба, в которой мы должны показать все, на что способны», – считает Якушин.