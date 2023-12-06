Александр Секулич: «Сегодня моя команда билась сердцем, но иногда этого не достаточно»

Главный тренер « ива-Кубань» Александр Секулич отметил, что команда «билась сердцем» в гостевом матче против «Пармы» (67:73).

«Думаю, что мы не очень хорошо начали матч в защитном плане. Дали сопернику забивать слишком легкие мячи, и это переросло в их уверенность. Как итог, победа «Пармы».

Сегодня моя команда билась сердцем, но иногда этого не достаточно», – сказал Секулич.

Игроки «Локо» совершили камбэк с «-12», но концовка осталась за хозяевами.