Александр Секулич: «Сегодня моя команда билась сердцем, но иногда этого не достаточно»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Парма Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич отметил, что команда «билась сердцем» в гостевом матче против «Пармы» (67:73).

«Думаю, что мы не очень хорошо начали матч в защитном плане. Дали сопернику забивать слишком легкие мячи, и это переросло в их уверенность. Как итог, победа «Пармы».

Сегодня моя команда билась сердцем, но иногда этого не достаточно», – сказал Секулич.

Игроки «Локо» совершили камбэк с «-12», но концовка осталась за хозяевами.

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