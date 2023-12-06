Александер Секулич о матче с «Пармой»: «На первый план выйдет необходимость остановить их лидеров»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Парма Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Пармой».

«На первый план выйдет необходимость остановить лидеров «Пармы». Би Джей Джонсон и Айзейя Ривз очень здорово проводят последние матчи. А учитывая то, что оба здорово играют в защите, нам самим придется прилагать немало усилий, чтобы набирать очки. Остановить этих игроков – непростая задача. Чтобы ее решить, необходимо на протяжении всего матча демонстрировать хорошую, надежную командную защиту, и одновременно с этим прикладывать максимум усилий, обороняясь против каждого из них индивидуально.

Также нужно будет уделить большое внимание борьбе за подбор: агрессивно бороться на щитах, правильно занимать позицию, ставить спину. Против Ричарда Соломона и Руслана Абдулбасирова нужно сыграть гораздо лучше, чем в матче в Краснодаре. Тогда соперник собрал 22 подбора на нашем кольце, и сразу 9 из них были на счету Абдулбасирова. Подобное нельзя повторять.

А главное – ни в коем случае нельзя повторять то, с каким настроем мы вышли на заключительную минуту матча против «Пармы» в первом круге. Тогда судьба встречи была у нас в руках, но две подряд допущенные ошибки перевернули все с ног на голову. Уверен, что наши игроки помнят об этом и не допустят расслабленности в ключевые моменты матча», – заявил Секулич.

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