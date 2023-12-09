Стив Керр: «Уорриорз» достаточно хороши для завоевания титула. Я верю в это»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Оклахома-Сити Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр оценил потенциал команды и обозначил ее проблемы после поражения от «Оклахомы» (136:138 ОТ).

«Мы достаточно хороши для завоевания титула. Нынешняя команда. Я верю в это.

Но если мы постоянно будем терять мяч, просто отдавать его другой команде, а еще раз за разом нарушать правила, тогда нас ждут поражения», – заявил Керр.

С результатом 10-12 «Уорриорз» идут на 11-м месте в Западной конференции.

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8 комментариев
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АХАХАХАХАХ
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Понятно в кого пошли фанаты гсв (не все, но большинство).
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Понятно что он говорит это для поддержания морального духа команды и чтобы уж совсем не раскисли, тем более поражения все не разгромные и вполне мог быть и обратный результат, но про титул всеже звучит нелепо
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Убогие, опять профукали из-за глупышей-бразерсов
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И тренер физрук полный
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Стив Керр о том, почему не фолили на Холмгрене: «Боялись, что будет в стадии броска»
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Респект гсв, сделали работу над ошибками.
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