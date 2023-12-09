Стив Керр: «Уорриорз» достаточно хороши для завоевания титула. Я верю в это»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр оценил потенциал команды и обозначил ее проблемы после поражения от «Оклахомы» (136:138 ОТ).
«Мы достаточно хороши для завоевания титула. Нынешняя команда. Я верю в это.
Но если мы постоянно будем терять мяч, просто отдавать его другой команде, а еще раз за разом нарушать правила, тогда нас ждут поражения», – заявил Керр.
С результатом 10-12 «Уорриорз» идут на 11-м месте в Западной конференции.
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Респект гсв, сделали работу над ошибками.