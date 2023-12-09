Главный тренер « » оценил потенциал команды и обозначил ее проблемы после поражения от «Оклахомы» (136:138 ОТ).

«Мы достаточно хороши для завоевания титула. Нынешняя команда. Я верю в это.

Но если мы постоянно будем терять мяч, просто отдавать его другой команде, а еще раз за разом нарушать правила, тогда нас ждут поражения», – заявил Керр.

С результатом 10-12 «Уорриорз» идут на 11-м месте в Западной конференции.