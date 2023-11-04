Стив Керр об «Оклахоме»: «Эти ребята на подходе»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Оклахома-Сити Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр оценил потенциал «Оклахомы» после матча внутрисезонного турнира между командами.

«Уорриорз» победили со счетом 141:139.

Керр считает, что молодой коллектив завершает процесс перестройки и начинает представлять серьезную угрозу для соперников.

«Эти ребята на подходе. Все в НБА могут ощутить это», – считает Керр.

«Тандер» стартовали в новом сезоне с результатом 3-3.

НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?

Вембаньяма опять обыграл «Финикс» – второй раз за три дня! Набрал 38 очков уже в пятом матче в карьере

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RAMIK
Я думаю если им через год подписать игрока уровня Тейтума или Букера они будут точно кандидатами на титул. Учитывая что у него много пиков, думаю они могут себе позволить выменять топ игроков. Главное не сильно портить то,что уже работает хорошо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий