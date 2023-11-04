Стив Керр об «Оклахоме»: «Эти ребята на подходе»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр оценил потенциал «Оклахомы» после матча внутрисезонного турнира между командами.
«Уорриорз» победили со счетом 141:139.
Керр считает, что молодой коллектив завершает процесс перестройки и начинает представлять серьезную угрозу для соперников.
«Эти ребята на подходе. Все в НБА могут ощутить это», – считает Керр.
«Тандер» стартовали в новом сезоне с результатом 3-3.
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