Главный тренер « » оценил потенциал «Оклахомы» после матча внутрисезонного турнира между командами.

«Уорриорз» победили со счетом 141:139.

Керр считает, что молодой коллектив завершает процесс перестройки и начинает представлять серьезную угрозу для соперников.

«Эти ребята на подходе. Все в НБА могут ощутить это», – считает Керр.

«Тандер» стартовали в новом сезоне с результатом 3-3.

НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?

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