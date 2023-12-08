«Пеликанс» «неоднократно напоминали» Зайону о его неудовлетворительных физических кондициях, Уильямсон «не слушает»

« » пытается изменить подход форварда к еде, сообщает газета NOLA.

«Пеликанс» неоднократно напоминали Уильямсону, что его диета и физическая подготовка должны быть улучшены. Уильямсон, как сообщили многочисленные источники в команде, «не слушает», – пишет журналист Кристиан Кларк.

При росте 198 см вес Уильямсона в официальном протоколе обозначен как 128 кг.

Первый номер драфта-2019 в сезоне-2023/24 набирает в среднем 22,2 очка, 5,6 подбора и 4,8 передачи при 57,4% реализации с игры.