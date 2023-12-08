«Пеликанс» «неоднократно напоминали» Зайону о его неудовлетворительных физических кондициях, Уильямсон «не слушает»

Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

«Новый Орлеан» пытается изменить подход форварда Зайона Уильямсона к еде, сообщает газета NOLA.

«Пеликанс» неоднократно напоминали Уильямсону, что его диета и физическая подготовка должны быть улучшены. Уильямсон, как сообщили многочисленные источники в команде, «не слушает», – пишет журналист Кристиан Кларк.

При росте 198 см вес Уильямсона в официальном протоколе обозначен как 128 кг.

Первый номер драфта-2019 в сезоне-2023/24 набирает в среднем 22,2 очка, 5,6 подбора и 4,8 передачи при 57,4% реализации с игры.

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7 комментариев
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Когда я ем, я глух и нем
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Контракт подписан. Дальше - пофиг. Можно лупить бургеры.
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Леброн вкладывает миллионы долларов своих денег, чтобы получать советы от диетологов и спецов по физ подготовке. А Зайон даже бесплатно не хочет их слушать.
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"Извините, пирожки"
ответил на замечание сверхтяжёлый форвард Нью-Орлеанс Пеликанс.
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Ответ Лиллард унижатель!
Леброн вкладывает миллионы долларов своих денег, чтобы получать советы от диетологов и спецов по физ подготовке. А Зайон даже бесплатно не хочет их слушать.
А Зайон их слушает и ест
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