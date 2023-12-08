Форвард «Нового Орлеана» после разгрома от « » (89:133) в 1/2 финала внутрисезонного турнира согласился с главным тренером Уилли Грином в том, что команде «не хватало правильного настроя и стремления к победе».

Уильямсон, который за 26 минут имеет показатель плюс/минус «-33», признал, что выступил не лучшим образом.

«Мне нужно стать лучше. Мне нужно быть более агрессивным, находить свой бросок. Мне нужно делать больше на площадке, чтобы у команды все было хорошо.

Думаю, я был слишком расслаблен этим вечером, а это недопустимо. И в защите я должен играть лучше», – заявил Уильямсон.

На счету Зайона 13 очков, 2 подбора, 3 передачи и 3 потери.