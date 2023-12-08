Зайон Уильямсон: «Я был слишком расслаблен этим вечером. Мне нужно стать лучше»

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон после разгрома от «Лейкерс» (89:133) в 1/2 финала внутрисезонного турнира согласился с главным тренером Уилли Грином в том, что команде «не хватало правильного настроя и стремления к победе».

Уильямсон, который за 26 минут имеет показатель плюс/минус «-33», признал, что выступил не лучшим образом.

«Мне нужно стать лучше. Мне нужно быть более агрессивным, находить свой бросок. Мне нужно делать больше на площадке, чтобы у команды все было хорошо.

Думаю, я был слишком расслаблен этим вечером, а это недопустимо. И в защите я должен играть лучше», – заявил Уильямсон.

На счету Зайона 13 очков, 2 подбора, 3 передачи и 3 потери.

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4 комментария
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Сегодня ходил по площадке как толстый пингвин 🐧
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Зайон это 120 килограмм чистой первобытной необузданной ярости, невероятно быстрой и ловкой, летающей над паркетом нарушая законы гравитации... Так стоп, я что-то увлекся пересказыванием сюжетов научно фантастических фильмов
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Да всё уже, забей, всем всё понятно
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