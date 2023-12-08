Шакил О’Нил про Зайона: «В первые сезоны я был таким же. Мне лишь казалось, что выкладываюсь на максимум»

Теги Шакил О′Нил Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Член Зала славы Шакил О’Нил признался, что на старте карьеры имел такой же подход к делу, как и форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон.

«Хочу поделиться несколькими мыслями о Зайоне. Это не дисс. Это урок от одного великого бигмэна другому парню, который также может достичь вершин. Он не старается. У меня была такая же проблема в первый и второй годы. Я лишь думал, что выкладываюсь. Мой талант принесет мне 20 очков. Буду набирать 30, 40, если начну меняться.

Всегда узнаю этот взгляд: как у Тайгера Вудса, у Джека Николсона. У Зайона просто нет этого взгляда.

Я был таким же, как он. Мой знакомый всегда говорил: «Мне все равно, что у тебя 24 очка, ты не выкладываешься на максимум». Я такой: «Что, о чем ты говоришь?» Как только Зайон войдет в «режим убийцы», его начнут бояться», – сказал 4-кратный чемпион НБА.

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5 комментариев
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Шак знает, что говорит.
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Первые 40 лет детства самые тяжёлые у бигмена.
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Ответ Максим Столбов
Зайон вроде не кладет кучи в кроссовки новичкам.
Судя по тому, как он двигается по площадке, то есть в большинстве случаев просто стоит - куча всегда при нем.
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Зайон вроде не кладет кучи в кроссовки новичкам.
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Зайон, реально страшный. И его физика с подобающей тренировкой- превратит его в монстра в нынешней дырявой НБА по защите.
Толи у него стимула нет, толи проблемы со здоровьем.
Хрен поймешь.
Хочется в него верить. Он уникальный.
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