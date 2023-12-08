Шакил О’Нил про Зайона: «В первые сезоны я был таким же. Мне лишь казалось, что выкладываюсь на максимум»
Член Зала славы Шакил О’Нил признался, что на старте карьеры имел такой же подход к делу, как и форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон.
«Хочу поделиться несколькими мыслями о Зайоне. Это не дисс. Это урок от одного великого бигмэна другому парню, который также может достичь вершин. Он не старается. У меня была такая же проблема в первый и второй годы. Я лишь думал, что выкладываюсь. Мой талант принесет мне 20 очков. Буду набирать 30, 40, если начну меняться.
Всегда узнаю этот взгляд: как у Тайгера Вудса, у Джека Николсона. У Зайона просто нет этого взгляда.
Я был таким же, как он. Мой знакомый всегда говорил: «Мне все равно, что у тебя 24 очка, ты не выкладываешься на максимум». Я такой: «Что, о чем ты говоришь?» Как только Зайон войдет в «режим убийцы», его начнут бояться», – сказал 4-кратный чемпион НБА.
Толи у него стимула нет, толи проблемы со здоровьем.
Хрен поймешь.
Хочется в него верить. Он уникальный.