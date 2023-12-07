Ингрэм и Зайон посмотрели друг на друга и рассмеялись после вопроса, как отпразднуют победу во внутрисезонном турнире

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвардов «Нового Орлеана» Брэндона Ингрэма и Зайона Уильямсона на пресс-конференции спросили, как они отпразднуют победу во внутрисезонном турнире, если им удастся пройти «Лейкерс» и победителя пары «Индиана» – «Милуоки».

Баскетболисты синхронно посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Нет, мы не думали об этом. В любом случае будет круто», – ответил Ингрэм.

На вопрос, являются ли 500 000 долларов призовых для них мотивацией, Ингрэм ответил отрицательно, объяснив, что для него важно, насколько поменялся подход и настрой партнеров по команде в преддверии решающих матчей. Уильямсон добавил, что для него имеет значение возможность «стать победителем уже на старте сезона».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зайон прямо видно, что загорелся от вопроса. Молодой, озорной.
Да понятно как отпразднуют: бухлишко, тёлки, ганджубас. Вопрос только в том, будет ли это чем-то отличаться от их обыкновенных, непраздновательных тус.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий