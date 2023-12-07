Ингрэм и Зайон посмотрели друг на друга и рассмеялись после вопроса, как отпразднуют победу во внутрисезонном турнире

Форвардов «Нового Орлеана» и на пресс-конференции спросили, как они отпразднуют победу во внутрисезонном турнире, если им удастся пройти « » и победителя пары «Индиана» – «Милуоки».

Баскетболисты синхронно посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Нет, мы не думали об этом. В любом случае будет круто», – ответил Ингрэм.

На вопрос, являются ли 500 000 долларов призовых для них мотивацией, Ингрэм ответил отрицательно, объяснив, что для него важно, насколько поменялся подход и настрой партнеров по команде в преддверии решающих матчей. Уильямсон добавил, что для него имеет значение возможность «стать победителем уже на старте сезона».