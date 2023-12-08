«Лейкерс» не планируют вывешивать баннер на арене, если выиграют внутрисезонный турнир
«Лейкерс» не изменили свою позицию и планируют вывешивать баннеры только в честь победы в чемпионате НБА.
Калифорнийский клуб не планирует появление нового баннера на домашней арене, если выиграет внутрисезонный турнир лиги.
В четверг «озерники» оформили выход в финальную игру турнира, соперником станет «Индиана».
«Лейкерс» не делали баннеры в честь побед в конференции и дивизионе, таким образом они отмечают только завоевание чемпионства НБА.
Для первого варианта вам ссылка на Вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%91%D0%90_2023