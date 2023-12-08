«Лейкерс» не планируют вывешивать баннер на арене, если выиграют внутрисезонный турнир

« » не изменили свою позицию и планируют вывешивать баннеры только в честь победы в чемпионате НБА.

Калифорнийский клуб не планирует появление нового баннера на домашней арене, если выиграет внутрисезонный турнир лиги.

В четверг «озерники» оформили выход в финальную игру турнира, соперником станет «Индиана».

«Лейкерс» не делали баннеры в честь побед в конференции и дивизионе, таким образом они отмечают только завоевание чемпионства .