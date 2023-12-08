Звездный форвард « » стал автором сверхдальнего попадания в матче 1/2 финала внутрисезонного турнира .

В начале второй четверти встречи с « » (133:89) в Лас-Вегасе Джеймс забросил от логотипа и привел в восторг скамейку «озерников».

За 23 минуты на площадке 38-летний баскетболист набрал 30 очков, 5 подборов и 8 передач. Он реализовал 9 из 12 с игры, включая 4 из 4 из-за дуги, а также 8 из 8 с линии.