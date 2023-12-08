Леброн исполнил точный 3-очковый от логотипа. У него 4 из 4 из-за дуги с «Новым Орлеаном»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором сверхдальнего попадания в матче 1/2 финала внутрисезонного турнира НБА.

В начале второй четверти встречи с «Новым Орлеаном» (133:89) в Лас-Вегасе Джеймс забросил от логотипа и привел в восторг скамейку «озерников».

За 23 минуты на площадке 38-летний баскетболист набрал 30 очков, 5 подборов и 8 передач. Он реализовал 9 из 12 с игры, включая 4 из 4 из-за дуги, а также 8 из 8 с линии.

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6 комментариев
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Величайший!!!
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100% по трехам(4) и 100% по штрафным(8) это какая-то аномалия, главное чтобы Леброн не выбрал лимит по фарту.
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У Леброна новая улучшенная версия самого себя 5.0 с прокачанными дальними трёхами и какой уже по счёту прайм))) Уникальный конечно спортсмен - раздвигает границы невозможного!
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Ответ scorp19
Самое главное в таких моментах, это скамейке начать сходить с ума, обезьянничать как можно больше. Ну за голову там схватиться типа с ума сойти будто впервые увидел дальнюю трёху или на партнёра начать заваливаться "держите меня семеро".
Обычная реакция в команде, везде и во всех видах спорта есть свои триггеры на это. Знает любой парень, занимавшийся командным спортом в мужской компании.
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И это он ещё только подбирается к своему прайму. Какие его годы?)
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