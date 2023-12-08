На счету Леброна Джеймса 30 очков, 5 подборов и 8 передач, «Лейкерс» разгромили «Новый Орлеан»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде оформить выход в финал первого внутрисезонного турнира НБА.

Во встрече 1/2 финала с «Новым Орлеаном» (133:89) в Лас-Вегасе Джеймс набрал 30 очков, 5 подборов и 8 передач.

За 23 минуты на площадке 38-летний баскетболист реализовал 9 из 12 с игры, включая 4 из 4 из-за дуги, а также 8 из 8 с линии.

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15 комментариев
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Все ещё продолжает доминировать! 🔥🔥
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Выступление близкое к легендарному.
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Он такое за такие минуты в прайме не исполнял. Игра в целом была чуть другой, но всё же. Сложно осознать всю значимость того, что делает этот без пяти минут 39 летний мужик. Восторг.
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MVP!!!
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У деда включается бист мод из-за вырвиглазных паркетов
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Король!
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Я думаю тут всё дело в травмах, последние три года Леброн мучился с разного рода болячками, а сейчас он здоров. И здоровый Леброн даже в почти 39 лет ещё способен удивлять.
Дэвису бы ещё избавиться от всех этих хронических болячек, на которые он постоянно жалуется, и тогда можно последний танец организовать.
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«Как детей» – не придумать лучшего описания сегодняшней его игры.
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Дед здорового человека)
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Деда годы не берут. Бежит, прыгает, бросает и забивает. Только уважение и низкий поклон за его игру и карьеру в НБА !
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После четвертьфинала: Ингрэм и Зайон посмотрели друг на друга и рассмеялись после вопроса, как отпразднуют победу во внутрисезонном турнире
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Походу время пока проигрывает в битве с Леброном!)
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Здоровый Леброн это—Бог.
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Ответ siberiancom
«Как детей» – не придумать лучшего описания сегодняшней его игры.
Он просто на другом уровне!
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Ответ Xell
Король!
Величайший Король!
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