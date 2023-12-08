Звездный форвард « » помог команде оформить выход в финал первого внутрисезонного турнира .

Во встрече 1/2 финала с « » (133:89) в Лас-Вегасе Джеймс набрал 30 очков, 5 подборов и 8 передач.

За 23 минуты на площадке 38-летний баскетболист реализовал 9 из 12 с игры, включая 4 из 4 из-за дуги, а также 8 из 8 с линии.