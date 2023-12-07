Мэджик Джонсон: «Хочу выразить благодарность Адаму Сильверу за организацию потрясающего внутрисезонного турнира! Буду ждать «Лейкерс» – «Пеликанс» с готовым попкорном»
Член Зала славы Мэджик Джонсон высоко оценил внутрисезонный турнир и отдал должное комиссионеру НБА Адаму Сильверу.
«Хочу выразить огромную благодарность комиссионеру НБА Адаму Сильверу и его сотрудникам за организацию потрясающего внутрисезонного турнира!
Видно, что игроки увлечены, потому что проходят захватывающие и увлекающие матчи раз за разом. Буду ждать «Лейкерс» – «Пеликанс» с готовым попкорном, но сначала хочу увидеть игру Янниса, Дэмиана Лилларда и «Бакс» против Тайриза Халибертона и «Пэйсерс».
Судя по тому, как Халибертон играет в этом году, он должен стать участником Матча всех звезд!» – написал Джонсон на своей странице в соцсети.
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Поэтому я ни секунды не сомневался в том, что этот внутрисезонный турнир, как минимум, не провалится. Как итог-накал уровня ПО в матчах регулярки, это же как раз то, о чем просили фанаты прошлые сезоны