Мэджик Джонсон: «Хочу выразить благодарность Адаму Сильверу за организацию потрясающего внутрисезонного турнира! Буду ждать «Лейкерс» – «Пеликанс» с готовым попкорном»

Теги Мэджик Джонсон Индиана Лейкерс Милуоки Новый Орлеан НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Член Зала славы Мэджик Джонсон высоко оценил внутрисезонный турнир и отдал должное комиссионеру НБА Адаму Сильверу.

«Хочу выразить огромную благодарность комиссионеру НБА Адаму Сильверу и его сотрудникам за организацию потрясающего внутрисезонного турнира!

Видно, что игроки увлечены, потому что проходят захватывающие и увлекающие матчи раз за разом. Буду ждать «Лейкерс» – «Пеликанс» с готовым попкорном, но сначала хочу увидеть игру Янниса, Дэмиана Лилларда и «Бакс» против Тайриза Халибертона и «Пэйсерс».

Судя по тому, как Халибертон играет в этом году, он должен стать участником Матча всех звезд!» – написал Джонсон на своей странице в соцсети.

6 комментариев
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Сильвер разрулил ковидный сезон, "пузырь" и протесты игроков
Сильвер ввел классный плей-ин
Сильвер спокойно согласовал коллективное соглашение

Поэтому я ни секунды не сомневался в том, что этот внутрисезонный турнир, как минимум, не провалится. Как итог-накал уровня ПО в матчах регулярки, это же как раз то, о чем просили фанаты прошлые сезоны
+7
0
+7
Ответ Донован хозяин НБА
Сильвер разрулил ковидный сезон, "пузырь" и протесты игроков Сильвер ввел классный плей-ин Сильвер спокойно согласовал коллективное соглашение Поэтому я ни секунды не сомневался в том, что этот внутрисезонный турнир, как минимум, не провалится. Как итог-накал уровня ПО в матчах регулярки, это же как раз то, о чем просили фанаты прошлые сезоны
Осталось оллстар гейм пофиксить
+3
0
+3
Да. Турнир получился замечательный
+1
0
+1
Турнир получается очень интересным. Вот только не сомневаюсь,какая бы команда его не выиграла,болелы других команд(по крайней мере самые горластые) тут же объявят этот титул картонным.
0
0
0
Ответ Донован хозяин НБА
Сильвер разрулил ковидный сезон, "пузырь" и протесты игроков Сильвер ввел классный плей-ин Сильвер спокойно согласовал коллективное соглашение Поэтому я ни секунды не сомневался в том, что этот внутрисезонный турнир, как минимум, не провалится. Как итог-накал уровня ПО в матчах регулярки, это же как раз то, о чем просили фанаты прошлые сезоны
Стерн подготовил хорошего преемника
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Ответ FS19
Турнир получается очень интересным. Вот только не сомневаюсь,какая бы команда его не выиграла,болелы других команд(по крайней мере самые горластые) тут же объявят этот титул картонным.
Объявляю его картонным заранее.
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