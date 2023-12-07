Мэджик Джонсон: «Хочу выразить благодарность Адаму Сильверу за организацию потрясающего внутрисезонного турнира! Буду ждать «Лейкерс» – «Пеликанс» с готовым попкорном»

Член Зала славы высоко оценил внутрисезонный турнир и отдал должное комиссионеру НБА Адаму Сильверу.

«Хочу выразить огромную благодарность комиссионеру НБА Адаму Сильверу и его сотрудникам за организацию потрясающего внутрисезонного турнира!

Видно, что игроки увлечены, потому что проходят захватывающие и увлекающие матчи раз за разом. Буду ждать « » – «Пеликанс» с готовым попкорном, но сначала хочу увидеть игру , и «Бакс» против и «Пэйсерс».

Судя по тому, как Халибертон играет в этом году, он должен стать участником Матча всех звезд!» – написал Джонсон на своей странице в соцсети.