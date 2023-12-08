Эргин Атаман опроверг информацию, что обсуждал с Эрдоганом стремление обыграть «Фенербахче»

Главный тренер « » во время пресс-конференции отреагировал на публикации в СМИ о том, что во время общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он якобы обсуждал « ».

Атаман встретился с Эрдоганом в посольстве Турции во время визита президента в Грецию.

«Мне бы хотелось прояснить ситуацию по важному для меня вопросу. Как вы знаете, сегодня я встретился в Афинах с президентом Эрдоганом. После этого он встретился с премьер-министром Греции. Я нанес ему визит в турецком посольстве, мы разговаривали на протяжении 30 минут.

И кто-то в Греции, кто-то из ваших друзей, распространил полную чушь. Написали, будто Эрдоган спросил у меня: «Зачем ты перешел в «Панатинаикос»? А я якобы ответил, что хочу обыграть с этой командой «Фенербахче». Это полный бред.

Мы говорили о дружбе между турецкими и греческими народами. Говорили о спортивной культуре в Греции – «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Я и слова не сказал о «Фенербахче».

Какой журнал все это выложил? Полный бред. Я буду судиться с ними. Мне бы хотелось прояснить этот вопрос, потому что для меня это важно», – заявил Атаман.