Эргин Атаман: «Следим за игроками, которые станут свободными после тренировочных лагерей команд НБА»
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман заявил, что клуб продолжает искать возможности для усиления.
«Не могу сказать, что команда на данный момент готова на 100 процентов. Но у нас собраны игроки, которые в любом случае будут конкурировать в Евролиге.
Но есть травмированные, которых мы сейчас не можем заменить. Однако мы по-прежнему активны на рынке. Если найдем скорера, рассмотрим его.
В начале сезона пытались подписать Святослава Михайлюка, но он решил играть за «Селтикс». Сейчас следим за игроками, которые станут свободными после тренировочных лагерей команд НБА», – сказал Атаман.
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