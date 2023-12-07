Хавьер Паскуаль: «Возвращение Эртеля и Мормана — это очень важный момент»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Томас Эртель Адриен Морман Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заявил, что возвращение восстановившихся от травм Томаса Эртеля и Адриена Мормана — это очень важный момент для команды.

«Их возвращение — это очень важный момент. Но ему предшествует долгая работа на тренировках. Наш медицинский штаб проделал очень большую работу, чтобы они снова были в игре.

У Эртеля очень здорово получается забивать, а у Мормана — в защите. Но мы в первую очередь работаем вместе как команда и очень этим довольны», — сказал Паскуаль.

В сегодняшнем матче против «Самары» (96:58) Эртель оформил дабл-дабл (17 очков и 10 передач), Морман отметился 4 очками.

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