Хавьер Паскуаль: «Возвращение Эртеля и Мормана — это очень важный момент»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заявил, что возвращение восстановившихся от травм Томаса Эртеля и Адриена Мормана — это очень важный момент для команды.
«Их возвращение — это очень важный момент. Но ему предшествует долгая работа на тренировках. Наш медицинский штаб проделал очень большую работу, чтобы они снова были в игре.
У Эртеля очень здорово получается забивать, а у Мормана — в защите. Но мы в первую очередь работаем вместе как команда и очень этим довольны», — сказал Паскуаль.
В сегодняшнем матче против «Самары» (96:58) Эртель оформил дабл-дабл (17 очков и 10 передач), Морман отметился 4 очками.