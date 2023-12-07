Хавьер Паскуаль: «На обеих сторонах площадки играли цельно»

Главный тренер « » доволен выступлением своей команды в домашнем матче против «Самары» (96:58).

«Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли на трибуны.

Сегодня у нас была достаточно серьезная игра в плане нападения и защиты. Думаю, с самого начала нам удалось хорошо стартовать, и это помогло нам двигаться и дальше в правильном направлении.

На обеих сторонах площадки играли цельно. Мы довольны тем, как выступили сегодня», – сказал тренер.