Дражен Анзулович: «Пятеро игроков с температурой. Мы физически не готовы работать»

Главный тренер «Самары» после разгромного поражения от « » (58:96) посетовал на большие кадровые проблемы в команде.

«Поздравляю «Зенит». Это был матч, в котором играли команды разного уровня на данный момент. У нас много травм, мы физически не готовы работать, мы не можем показать те качества, которые у нас есть.

Все победы, которые у нас были до этого, были добыты за счет командной работы и химии. В последних трех играх у нас большие проблемы, пятеро игроков с температурой, мы не можем работать как команда. Но, конечно, мы можем показать куда больше, особенно в защите, потому что до перерыва мы просто не существовали в обороне», – сказал Анзулович.