Винс Хантер: «В дни матчей съедаю 4-5 бананов»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Винс Хантер Баскетбол

Форвард «Зенита» Винс Хантер признался, что любит бананы и съедает по 4-5 бананов в день.

— Говорят, ты обожаешь бананы…

— Я думаю, что для спортсменов бананы — это лучший фрукт, который они могут съесть. Я вообще много чего полезного ем, но, думаю, бананы — больше всего.

— Какое максимальное число бананов, сколько ты съел за день?

— В дни матчей я, наверное, пытаюсь съесть 4-5 штук, просто чтобы поддерживать уровень энергии и чтобы тело хорошо работало на матче. В обычный день, возможно, один.

— Ты просто ешь банан или делаешь из них смузи, коктейли?

— Мне нравится клубнично-банановый смузи, я вообще вырос на том, что пил этот смузи в Макдональдсе. Это не лучшие смузи, но я на них вырос. Мне еще нравится банановый пудинг, я люблю его, моя мама делает одни из лучших банановых пудингов, которые я когда-либо ел. Она всегда меня ими кормила. Думаю, я люблю все, связанное с бананами.

С ботанической точки зрения банан является ягодой.

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2 комментария
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Вот.Единомышленник.Сам их люблю.При активной физической работе-самое то.
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100-120 рублей🙂
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